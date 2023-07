«J’arrête de fanfaronner»: Florent Pagny revient sur les conséquences de son traitement contre le cancer des poumons

Il se pensait tiré d’affaire, mais le cancer des poumons de Florent Pagny est revenu, alors qu’il était en pleine rémission. Cette récidive, le chanteur ne la cache pas, et il reste confiant.

Auprès du magazine La Fringale culturelle, le coach emblématique de « The Voice » sur TF1 a confié : « Je me suis rendu compte que le cancer ne se traite pas en quatre jours avec des antibiotiques ni en six mois de chimiothérapie, qui, de plus, exige des contrôles réguliers… Même si ça se passe bien, du jour au lendemain les choses peuvent revenir... Je me suis donné une chance. J'ai arrêté un traitement. J'ai donc ensuite recommencé ce traitement. J'ai entamé d'autres soins qui demandent d'y aller toutes les trois semaines. Les nouveaux examens démontrent que cela disparaît. Mais maintenant, je ne lâche plus mon traitement ! »