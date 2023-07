Tennis - Florence Cartelet et Miguel Lionaise brillent aux tournois du Pays Blanc, à Antoing

Le Pays Blanc vient de vivre deux semaines assez intenses. Mais comme chaque année, tous les joueurs qui ont participé, soit aux doubles il y a deux semaines, soit aux simples la semaine dernière, ont adoré. Le bilan est même assez positif puisque le juge arbitre Olivier Dechenne a recensé près de 118 inscriptions pour le tournoi de simples. « Et presque tous les matches se sont joués chez nous à l’exception de certaines rencontres qui ont dû être jouées à Froyennes ou au Vautour en raison du temps », précise-t-il. Lors des doubles il y a deux semaines, le juge arbitre s’était imposé en double avec son cousin Mathieu Bocquillet. « Et cette semaine, nous avons remis le couvert individuellement en catégories d’âge, c’est assez comique », sourit Olivier Dechenne. « Guillaume Bocquillet, le frère de Mathieu, s’est lui incliné en finale en Messieurs 35/4. Dommage car cela aurait pu faire un triplé familial à la maison (sourires). Quant à ma compagne, Honorine Huysentruyt, elle s’est inclinée à deux reprises contre la Kainoise Florence Cartelet, une fois en demi-finale et une fois en finale. » Dans les autres résultats, on notera le doublé de Miguel Lionaise et celui d’Anne-Sophie Jouniaux, du RTCT. En Messieurs 2, Théo Liagre, du TC Mouscron, a signé une belle victoire face à Martin Van Hee, du Vautour. « Le tableau était bien rempli avec 17 joueurs. En Messieurs 6, nous avions aussi 24 joueurs, ce qui n’est pas mal du tout pour un petit club comme le nôtre. »

Charly Mercier