Près de 180 secouristes Croix-Rouge seront mobilisés chaque jour sur le site du festival de Dour

Un premier poste médical d’urgence sera opérationnel entre la scène principale et le camping, du mercredi 12 juillet 8h00 au lundi 16 juillet 12h (24h/24). À l’extérieur du site, un second poste médical chirurgical sera ouvert à Elouges dans le hall des sports. Ce poste médical, véritable hôpital de campagne, sera opérationnel du jeudi 13 juillet à 8h (24h/24h) jusqu’au lundi 16 juillet 18h00. Quatre ambulances seront en stand-by.

Une équipe d’intervention et une équipe de premiers secours seront présentes en permanence sur le camping. Six équipes de premiers secours se déplaceront sur tout le site du festival. Des secouristes volontaires de toutes les provinces wallonnes seront présents, mais aussi des équipes de Bruxelles et de la Rode Kruis.