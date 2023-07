Un automobiliste renverse un piéton à Saint-Josse et prend la fuite : «Les jours de la victime sont en danger»

La police locale a mis en place un périmètre d’exclusion judiciaire, le temps de procéder aux constatations d’usage. Le chauffard est activement recherché.

Chauffard Wanted

Questionnée, Mélanie Massoz, porte-parole de la police de Bruxelles Nord, confirme : « Ce 10 juillet, vers 6 h 45, les policiers de la zone de police Bruxelles Nord sont intervenus suite à un accident avec blessé, rue du Marché, à Saint-Josse, impliquant un piéton et un véhicule. La personne blessée a été emmenée à l’hôpital, ses jours sont à l’heure actuelle toujours en danger. Un périmètre a été mis en place afin de permettre aux autorités de pouvoir effectuer les devoirs judiciaires. L’enquête suit son cours afin d’identifier et de retrouver le conducteur du véhicule. Les raisons et les circonstances exactes restent à déterminer. Les suites de l’enquête seront communiquées par le parquet de Bruxelles ».