Mercato : après Teddy Teuma, Ismaël Kandouss devrait également quitter l’Union Saint-Gilloise

Ismaël Kandouss devrait quitter l’Union et s’engager avec La Gantoise. Un accord aurait en effet été trouvé entre le club saint-gillois, auquel il est lié jusqu’en juin 2024, et les Buffalos pour le transfert du défenseur franco-marocain de 25 ans, dont le profil est apprécié par Hein Vanhaezebrouck, le T1 gantois.

Arrivé à l’Union en janvier 2019, le joueur originaire de Lille avait à l’époque signé son tout premier contrat professionnel avec le club de la Butte. Quatre ans et demi plus tard, il a disputé 145 matches et marqué 5 buts avec le maillot jaune et bleu.