EpiCURA lance une plateforme pour aider les patients à estimer le coût de leur hospitalisation

EpiCURA lance une plateforme qui permet d’estimer le coût des hospitalisations les plus fréquentes. Objectif : offrir aux patients un maximum de transparence pour qu’ils soient en mesure de comprendre la facture à venir.

La nouvelle plateforme permet donc aux patients de recevoir un estimatif pour une septantaine d’hospitalisations les plus fréquentes. Cette base de données sera complétée progressivement pour répondre à un maximum de situations.

« Ces estimatifs sont bien entendu des fourchettes de prix et sont donnés à titre purement indicatif. Ils peuvent varier en fonction de la durée réelle du séjour, du type de chambre choisi, des soins et médicaments administrés, des éventuelles complications et du degré de sévérité de la pathologie. L’éventuelle assurance prise par les patients n’est pas prise en compte », ajoute EpiCURA.