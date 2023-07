Justin Lonwijk, médian néerlandais de 23 ans, sur les tablettes d’Anderlecht

Sergi Canos, ailier espagnol de Brentford, dans le viseur d’Anderlecht ? Le profil de l’ailier espagnol de 26 ans plaît aux dirigeants du Sporting d’Anderlecht. Brian Riemer et le joueur ont un passé commun à Brentford.

Par Guillaume Raedts

Après Kasper Dolberg et Louis Patris, tous les deux en stage en Autriche avec Anderlecht depuis samedi, Sergi Canos sera-t-il le nouveau venu dans les rangs mauves ? A différents étages de Neerpede, on se garde bien de confirmer un intérêt prononcé pour le médian offensif de 26 ans. Ce qui est sûr, c’est que le garçon a bien été ciblé depuis un petit temps par le Sporting dans sa quête d’un nouvel ailier capable de dynamiter les défenses adverses. Et Canos a d’autres atouts dans son jeu.

Formé du côté de Barcelone et de Liverpool, il est sous contrat avec Brentford depuis janvier 2017. Un club anglais où il a côtoyé Brian Riemer, l’entraîneur actuel du RSCA ayant été l’assistant de Thomas Frank durant cinq saisons avant de devenir T1 d’Anderlecht. Une proximité toujours intéressante au moment des négociations pour un élément qui est à un an de la fin de son contrat et qui n’a plus d’avenir du côté de la formation de Premier League. Pour preuve, il vient de passer les six derniers mois en prêt du côté de l’Olympiacos. S’il a peu joué dans la capitale grecque (8 rencontres), il a eu un rendement intéressant avec quatre buts et deux passes décisives.

Pas si mal pour un élément qui a de bonnes capacités d’accélérations et de dribbles et dont la saison référence remonte à 2020-21. Lors de cet exercice, il avait marqué neuf buts et donné autant de passes décisives en 46 journées de Championship. De quoi aider Brentford à monter en Premier League.