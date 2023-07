Des embarras de circulation attendus pour le concert de The Weeknd à Bruxelles les 11 et 12 juillet

Un plan de mobilité sera développé pour ce concert. « Nous vous déconseillons donc de vous rendre au Stade Roi Baudouin en voiture et vous recommandons d’utiliser plutôt des moyens de transport durables pour venir au concert. Vous éviterez ainsi les embouteillages et contribuerez à réduire les émissions de CO2 », indique Live Nation sur son site internet.

Après Beyoncé en mai, c’est au tour de The Weeknd d’investir le stade Roi Baudouin. Les 11 et 12 juillet, le chanteur canadien fera bouger Bruxelles. De gros embarras de circulation sont attendus sur le site du Heysel.

La SNCB prévoit des trains spéciaux de nuit après le concert. Le Ticket de train de nuit The Weeknd ne coûte que 11 euros, quelle que soit la distance parcourue et est valable pour un aller-retour en 2 e classe vers Bruxelles-Midi. Attention le nombre de ticket est limité pour chaque train.

Le code-barres imprimé sur le ticket permet également de garer une voiture gratuitement pendant 24 h dans les parkings SNCB desservis par le train de nuit.

Des bus de concert via Keolis au départ de différentes villes de Belgique à partir de 21 euros l’aller-retour dépose les passagers au parking C vers 16h.

Le ticket de concert donne droit à un Event Pass pour un aller-retour vers et depuis le Stade Roi Baudouin avec la Stib. Les fréquences des bus, métros et trams seront renforcées. Le Stade Roi Baudouin est accessible à pied depuis les stations de métro Houba-Brugmann (parterre et tribune 2) et Heysel (tribune 3 et 4). La station de métro Roi Baudouin sera fermée après le concert pour des raisons de sécurité.

Vélo

Le stade est facilement accessible à vélo. Deux parkings vélos gratuits et surveillés avec casiers sont disponibles tout près : Stade Victor Boin (avenu Houba de Strooper) et à hauteur du métro Heysel (avenue Impératrice Charlotte).

Lire aussi The Weeknd rythme la Stib : programmation adaptée et renforcement du dispositif le temps des concerts

Les 2000 premiers cyclistes recevront un petit cadeau en guise de récompense.