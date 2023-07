Les pompiers interviennent pour un feu de toiture à Etterbeek

Heureusement, les occupants étaient tous sains et saufs lorsque les pompiers sont arrivés. « L’origine du sinistre est accidentelle. Il y avait des travaux en cours à la toiture. L’extinction a été réalisée via des attaques intérieures et extérieures. », précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il a fallu procéder au démantèlement partiel de la toiture pour éviter une éventuelle reprise. Une propagation vers la toiture voisine a été évitée.

Un pompier intervient. - Pompiers de Bruxelles

« Une bâche a été placée par nos soins afin d’éviter des dégâts supplémentaires en cas d’intempéries. », poursuit Walter Derieuw.