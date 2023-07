Saint-Josse va assurer une présence policière 24h/24 pour améliorer la sécurité dans le quartier Nord

de videos

« Nous prenons nos responsabilités au niveau communal comme nous l’avons toujours fait pour le Quartier Nord en attendant le renforcement des mesures au niveau régional et fédéral. Ainsi, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : présence policière 24h/24 et 7j/7 dans le Quartier Nord et budget communal d’un million et demi d’euros pour la sécurité des habitants. C’est là une partie de la réponse apportée à notre niveau », a commenté le bourgmestre.