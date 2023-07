Black M, Omar Sy, Alice on the Roof, Inès Reg: du beau monde pour découvrir le nouveau show de Disneyland Paris

Nous étions aussi présents dans la salle pour découvrir le spectacle « Together : une aventure musicale Pixar ». Et on était en bonne compagnie…

Dès ce 15 juillet, Disneyland Paris présente dans le parc Walt Disney Studios le spectacle « Together », un nouveau grand show qui est aussi une première mondiale. Un petit bijou d’inventivité et de technologie qui propose un voyage poétique et musical à travers l’univers des dessins animés Pixar, où Woody et ses amis vont tenter de récupérer les différentes pages d’une partition musicale qui s’est envolée. Une aventure qui nous emmène dans les productions phares du studio, du « Monde de Nemo » à « Monstres et Cie. » en passant par « Toy Story » et « Coco ».

« Together » est un événement en soi puisqu’il s’agit du tout premier show centré uniquement sur des personnages Pixar. La grande réussite, c’est de mélanger d’immenses écrans LED mobiles (jusque sur le sol !) avec de vrais décors et de faire en sorte que la barrière entre le réel et le virtuel s’estompe au point que dans certaines scènes on ne sait plus s’il s’agit d’une projection ou d’un décor bien solide ! Tout bonnement bluffant.