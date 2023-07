«Il a baissé son pantalon et m’a montré son sexe»: un nouveau témoignage vient dénoncer le comportement de Gérard Depardieu Gérard Depardieu est accusé de violences sexuelles par 13 femmes. Il est toujours mis en examen à l’heure actuelle. Ce nouveau témoignage ne risque pas d’arranger ses avocats… Photonews

Par X.V. pour Ciné Télé Revue

Ce n’est pas la première fois que Gérard Depardieu fait l’objet d’une dénonciation pour agression sexuelle. Après 13 femmes qui se sont confiées à Mediapart, voilà qu’un nouveau témoignage, recueilli par France Inter, vient accabler l’acteur de 74 ans.

Les faits remontent à 2015. « Au début, ce sont des remarques lourdes et vulgaires sur le physique. Il me disait ‘je te pèterais bien la rondelle’, ou encore ‘ah toi, t’es gaulée comme une Ukrainienne, des filles comme toi, je m’en tape quand je veux’. Puis il me faisait des propositions de plus en plus appuyées de rapports sexuels, même rémunérés. Et il y avait les mains baladeuses, sur les fesses, et à l’entrejambe », confie cette troisième assistante mise en scène, qui avait 27 ans à l’époque, et qui devait gérer l’acteur sur un tournage.

Rien qu’à deux, alors qu’elle devait le maintenir hors du champ de la caméra lors d’une scène, Gérard Depardieu serait allé plus loin : « Il a baissé son pantalon et m’a montré son sexe. J’ai vraiment paniqué. J’ai quitté la pièce comme j’ai pu, mais il m’a rattrapée dans le couloir et bloquée contre le mur. Son ventre bloquait tout donc il n’a rien pu faire, mais dès que j’ai pu avoir un peu de répit, j’ai couru et je me suis enfermée dans une autre pièce. La jeune assistante se fera ensuite engueuler car Depardieu était apparu à l’écran…

Elle n’a pas porté plainte, estimant que cela était « impensable », et que le comédien était « intouchable ».

Rappelons que Gérard Depardieu est accusé de violences sexuelles par 13 femmes. Il est toujours mis en examen à l’heure actuelle.