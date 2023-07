Jef Van Damme arrête son mandat d’échevin à Molenbeek : « J’arrête la politique »

Jef Van Damme (Vooruit) quitte son mandat d’échevin à Molenbeek. À partir du 1er septembre, il deviendra le fonctionnaire dirigeant de la Commission Communautaire flamande (VGC). « Après presque 20 ans d’engagement politique, j’entame, à partir du 1er septembre, une nouvelle vie en tant que fonctionnaire dirigeant de la Commission communautaire flamande (VGC). Un défi fantastique et passionnant, mais aussi un départ qui me fait mal au cœur », annonce Jef Van Damme sur les réseaux sociaux. « C’est une occasion en or que je ne pouvais pas refuser. Je ne voulais pas faire toute ma vie de la politique. C’est bien de passer le relais », ajoute Jef Van Damme que nous avons contacté. Il ne sera donc pas candidat en 2024 sur une liste communale ou régionale.

Ses réalisations

Il est devenu échevin en 2006 avant de passer six ans dans l’opposition entre 2012 et 2018. Élu sur la liste PS-Vooruit de Catherine Moureaux, Jef Van Damme est redevenu échevin en 2018. « Depuis 2006, j’ai pu contribuer à la construction d’un Molenbeek meilleur : une commune avec un enseignement de qualité et des crèches pour toutes et tous, avec plus d’espaces verts et plus d’espace pour les piétons et les cyclistes », souligne-t-il dans son message adressé à la population.