«Je vis avec cette pression»: ce regret qu’a Faustine Bollaert depuis qu’elle anime «Ça commence aujourd’hui» sur France 2

Lire aussi «Je ne peux pas vous entendre dire ça sans m’insurger»: Faustine Bollaert «révoltée» par «l’histoire insupportable» d’une invitée dans «Ça commence aujourd’hui» (vidéo)

Et de poursuivre : « Quand je rencontre des gens dans la rue, qui me racontent des choses très intimes et très fortes, je m’en veux parfois de ne pas pouvoir – parce que je suis avec mes enfants, parce que je dois aller faire mes courses – leur accorder autant d’écoute que je pourrais le faire à la télévision. Je vis un peu avec cette pression de décevoir. » Finalement, rien de mieux que de participer à « Ça commence aujourd’hui » pour pouvoir se confier en long et en large.