Record de fréquentation pour les salles d’étude de la Ville de Bruxelles

La Ville de Bruxelles et son CPAS organisent plus de 16 lieux d’étude, qui resteront ouverts en vue de la seconde session. Le programme « Plaisirs d’apprendre » est d’ailleurs reconduit pour soutenir au mieux cet été les élèves ajournés dans leurs apprentissages.

Des salles d’étude pouvant accueillir jusqu’à 40 étudiants par jour sont accessibles au 8 e étage du nouveau centre administratif, bâtiment mixte, destiné à l’administration mais ouvert sur le quartier. Elles ont déjà accueillis plus de 600 étudiants. Et les autres salles d’étude ont aussi été fort fréquentées pendant la période de blocus.

« Le soutien aux études est un levier décisif pour rompre la reproduction des inégalités sociales. Le CPAS y est engagé par l’organisation d’un réseau d’écoles de devoirs et l’accompagnement de plus de 2000 étudiantes et étudiants par nos équipes sociales. Certains ont besoin de sortir de chez eux pour travailler en toute quiétude. Ouvrir des salles d’études, c’est mettre à leur disposition un outil de plus en faveur de la réussite de leur projet d’études », souligne Khalid Zian, président du CPAS.