Incendie dans un parc à Mons : le feu était volontaire !

Ce vendredi vers 1h du matin, des riverains de l’avenue du Pont Rouge qui circulaient en voiture pour rentrer chez eux ont eu une mauvaise surprise. « On est arrivé dans la rue et on a vu des flammes dans le parc. On a d’abord pensé à une lumière mais il s’agissait bien d’un début d’incendie », témoigne la riveraine.

Le feu avait été bouté volontairement. - DR

En voyant les flammes, les riverains appellent directement les pompiers. En s’approchant, le couple découvre finalement un feu au pied d’un arbre, près de plusieurs buissons. C’est un gobelet qui avait brûlé. Un autre gobelet était rempli… d’alcool ! « Il semblerait que la personne voulait qu’on essaie d’éteindre le feu avec… »