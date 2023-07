Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au milieu des années 70, Eric Schwam fut l’un des pionniers du skate en Belgique. « J’ai vu un reportage à la télé – c’était encore en noir et blanc (rires) –,sur une planche à roulettes aux États-Unis. J’ai dit à mon père : ‘Ca a l’air génial, il faudrait essayer d’en trouver !’ On a cherché partout, les magasins de sport, de jouets… rien. Mon père m’a dit : ‘Attends, tu as des patins à roulettes, je vais te les démonter et te les fixer sur une planche !’»