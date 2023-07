L’importance des arbres et des îlots de fraîcheur pour faire baisser la température à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que le monde a connu le mois de juin le plus chaud de son histoire, l’Institut royal météorologique belge a publié une étude concernant les villes qui se réchauffent plus vite que les zones rurales. C’est lié à l’effet d’îlot de chaleur urbain. L’étude montre que le nombre de jours de canicule va augmenter à Bruxelles dans les prochaines années. Et c’est lié au réchauffement climatique. Les résultats montrent que dans le cadre de l’Accord de Paris (c’est-à-dire des niveaux de réchauffement global de 1,5°C à 2,0°C), la température estivale moyenne à Bruxelles augmentera de 3,6°C à 4,1°C en moyenne.