«J’ai un souci familial important»: David Antoine a précipitamment quitté le dernier «15-18» sur Radio Contact

C’est donc sur les réseaux sociaux que David Antoine a remercié ses auditeurs pour cette saison : « Cette année qui a été particulière pour nous, anciens membres du 16-20, nouveaux membres du 15-18. Le 15-18, c’est terminé. Et à partir de la rentrée, on sera là une heure plus tard. On vous retrouvera jusqu’à 19 heures. Le nom de l’émission sera le 15-19. Une fois de plus, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un bel été. » Et de conclure : « Profitez de vos proches, c’est ce qu’il y a de plus important. Je suis certain que, quoi qu’il arrive, tout ira bien demain. »