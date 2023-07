Le projet Buddy de CoNnect à la recherche de Bruxellois enthousiastes

CoNnect Brussel fait se rencontrer les Bruxellois nouveaux et plus anciens. Il s’agit d’un projet de compagnonnage par et pour les Bruxellois. La Commission communautaire flamande (VGC) et la Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO) souhaitent ainsi renforcer, améliorer et rendre plus chaleureux et durable l’accueil des nouveaux arrivants dans les organisations néerlandophones.

« Bruxelles est une métropole hyper diverse qui attire des personnes du monde entier. Des personnes qui tentent tant bien que mal de se construire une nouvelle vie ici. Une métropole peut parfois être intimidante et donner un sentiment d’anonymité. CoNnect Brussel met les nouveaux arrivants en contact avec des buddys qui leur font découvrir notre ville et notre société. Une initiative importante que nous voulons soutenir pour l’aider à se développer », affirme Ans Persoons, membre du Collège de la VGC en charge de la Culture, de la Jeunesse et du Sport.