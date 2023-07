Fusillade à Schaerbeek ce lundi soir : « Les jours de la victime ne sont plus en danger à l’heure actuelle »

Il y a eu une fusillade à hauteur d’un rond-point de l’avenue Chazal, à Schaerbeek, ce lundi soir, un peu avant 22 h 30. Plusieurs coups de feu ont été tirés et une victime a été touchée. Une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur place pour stabiliser la victime avant de la transférer à l’hôpital. Le laboratoire scientifique de la police fédérale et un expert balistique sont descendus sur place. Les lieux ont été bouclés jusqu’à ce mardi matin. Les enquêteurs recherchent toujours le(s) auteur(s) du crime.

Questionnée, Mélanie Massoz, porte-parole de la police de Bruxelles Nord confirme : « Ce 10 juillet, vers 22 h 25, les policiers de la zone de police Bruxelles Nord sont intervenus Avenue Chazal suite à des coups de feu. Sur place, ils ont porté assistance à une personne blessée en attendant l’arrivée des services de secours. Les jours de la victime ne sont plus en danger à l’heure actuelle. Un périmètre a été mis en place afin de permettre de procéder aux devoirs d’enquête. Les raisons et les circonstances exactes des faits restent à déterminer ».