Le trafic des trains est interrompu entre les gares de Mons et de La Louvière

Concrètement, les trains en provenance de Saint-Ghislain et de Quévy sont arrêtés à Mons et ceux venant de Piéton sont arrêtés à La Louvière-Sud. Un vol de câbles serait à l’origine d’un dérangement de la signalisation. La SNCB a affrété un bus pour permettre aux voyageurs de faire la liaison entre les gares de Mons et La Louvière-Sud.

Les agents techniques d’Infrabel se rendent sur place pour effectuer les réparations et rétablir le trafic des trains en toute sécurité, assure l’entreprise.