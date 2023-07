La reconstitution de l’attaque qui a coûté la vie au policier Thomas Monjoie a lieu ce mardi soir : « Les rues d’Aerschot et Liedts seront fermées à partir de 19 h 30 », prévient la police locale

La reconstitution de l’attaque qui a coûté la vie au policier Thomas Monjoie dans la soirée du jeudi 10 novembre 2022 a lieu ce mardi soir. Selon nos informations, elle doit commencer à 22 h 00, mais, pour ce faire, la police locale prévient que « les rues d’Aerschot et Liedts seront fermées à la circulation à partir de 19 h 30 » et que « les arrêts Thomas et Liedts ne seront pas desservis ». Il vous est dès lors recommandé « de respecter les interdictions de stationnement (sous peine de dépannage, NDLR) et d’éviter les déplacements aux abords du périmètre ».

Rappel des faits

Pour rappel, Yassin Mahi, 32 ans, avait attaqué à une patrouille de police rue d’Aerschot, à Schaerbeek, vers 19 h 00. Tandis que le véhicule de police était à l’arrêt au feu rouge, l’homme avait poignardé au cou le policier – Thomas Monjoie, 29 ans – qui était au volant et poignardé au bras le policier qui était passager. C’était ce dernier qui avait appelé du renfort et Yassin Mahi, qui voulait encore en découdre, avait été neutralisé par balles. Thomas Monjoie était malheureusement décédé sur place tandis que son collègue avait survécu.