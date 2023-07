Concept Informatique, un mélange entre passion et service de qualité

Nous proposons des accessoires, périphériques, ordinateurs portables, ordinateurs et consommables pour les imprimantes. Nous nous occupons également du remplacement de matériels défectueux (composants, écrans d’ordinateur, écrans smartphone) et bien plus encore. Notre point fort est le service à la clientèle ! Nous conseillons le client pour l’achat d’un PC mais nous l’aidons également pour la configuration, le paramétrage et le dépannage.