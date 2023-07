Des formations de qualité pour une insertion professionnelle durable

Je suis responsable d’un Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA), structure commune à plusieurs établissements d’enseignement sur Ath (siège du CEFA), Peruwelz, Enghien, Frasnes-lez-Buissenal et Pecq. Nous organisons les formations en alternance école-entreprise au 2e et 3e degré de l’enseignement secondaire pour des élèves ayant de 15 à moins de 25 ans. Nous délivrons des diplômes officiels et reconnus : certificats d’étude, certificats de qualification, attestation de compétence, CESS, gestion de base… Ces formations en alternance donnent droit à une rémunération mensuelle de 332 à 625 euros ainsi qu’à des primes.

Nous proposons les formations suivantes : Maçon/Maçonne, Mécanicien/Mécanicienne auto, Cuisinier/Cuisinière de collectivité, Menuisier/Menuisière, Vendeur/Vendeuse, Gestionnaire de Très Petites Entreprises, Charpentier/Charpentière, Ouvrier/ouvrière en maintenance d’équipements techniques, Ouvrier/ouvrière en Rénovation, Restauration et Conservation du bâtiment, etc.

Y a-t-il une formation spécifique que vous aimeriez mettre en avant ?

Toutes nos formations sont qualifiantes et donnent accès à des insertions professionnelles durables dans des métiers bien rémunérés car souvent en pénurie de main-d’œuvre.

Depuis quand votre établissement est-il implanté dans la région ?

Notre CEFA existe depuis 1996 et n’a jamais cessé d’augmenter son offre de formations.

Si vous deviez décrire vos élèves en quelques mots, quels seraient-ils ?

Méritants, courageux, persévérants et solidaires entre eux.Voilà une belle génération de jeunes pleine d’espoirs et de rêves à vouloir réaliser. Ils en ont la potentielle capacité.

Racontez-nous une anecdote insolite avec un élève ou un professeur ?

Notre collaboration régulière avec le CPAS d’Ath et ses établissements de séjour pour personnes âgées a permis à nos élèves de rencontrer les résidents et de leur offrir avec le sourire de délicieux desserts et autres douceurs alimentaires préparées par leurs soins.

Si vous deviez recevoir un futur élève dans votre établissement, que lui feriez-vous découvrir en premier ?

Nous lui ferions découvrir des classes bien équipées et rénovées, le matériel ainsi que les outils performants des ateliers de pratique métiers. Mais aussi la beauté de notre site principal arboré au milieu d’un bel espace vert proche de la gare et du centre-ville d’Ath.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Nous avons le projet d’ouvrir de nouvelles options porteuses d’emploi et d’avenir répondant aux besoins des entreprises, aux motivations des élèves et de leurs parents.

Le mot de la fin est pour vous !

Jeunes de 15 à 21 ans et plus encore, vous êtes les bienvenus dans notre magnifique CEFA ! Vous y serez accueillis par une équipe souriante, dynamique et motivée, prête à vous accompagner tout au long de votre parcours de formation mais aussi dans vos projets personnels.