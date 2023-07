Andrea Evans, connue pour son rôle dans la série «Les Feux de l’amour», est décédée à l’âge de 66 ans des suites d’un cancer

Andrea Evans, connue pour son rôle dans « Les feux de l’amour », est décédée ce dimanche 9 juillet, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer du sein.

Ce sont les proches de la comédienne qui ont annoncé la triste nouvelle au magazine People : « Le cancer a tué Andrea, mais il n’a pas tué son esprit. Cet esprit est bien vivant et se perpétue en chacun de nous », a communiqué son mari Stephen Rodriguez. « Andrea était une personne remarquable, chérie par tous ceux qui l’ont connue. Sa force inébranlable, sa positivité et son esprit indomptable nous ont inspirés à chaque étape de son combat sans peur contre cette maladie implacable. Andrea et moi avons passé plus de 30 ans ensemble. Elle était une épouse et une mère formidable. Elle était mon roc. »