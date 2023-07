Nos collègues de RTLInfo ont mis en lumière le cas de Jos, un octogénaire qui, à cause de son âge, ne parvient pas à trouver une compagnie d’assurances pour sa voiture. « Pour me réassurer, c’est la croix et la bannière », confie-t-il. C’est un sentiment d’injustice qui le ronge.

Le Bruxellois ne peut en effet plus conduire depuis le mois de mars. « Je ne peux même pas aller voir ma mère ». Le pire, c’est que son assurance devait être valable jusqu’en 2024 : « Elle a été résiliée par mail, sans aucune autre forme de procès. »