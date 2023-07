Mauvaise surprise pour la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, ce samedi. C’est sur son GSM qu’elle a reçu un message vocal insultant et menaçant. « Je suis sur la N56. Nous, on est touristes, on vient se promener en Belgique et je trouve ça inadmissible qu’on se retrouve au bord de la route avec un bébé et une jante crevée car vos put**** de routes sont mal entretenues », lance une touriste Française qui circulait sur la route d’Ath.

La route d’Ath est en mauvais état à certains endroits. - E.G.

Elle continue : « Il y a des trous de fils de p**** qui m’ont ni**** la jante ! Je suis au bord de la route avec un bébé, vous êtes vraiment des gros con*****. J’espère que votre put*** de route va être bien réparée parce que je vais venir et je vais vous péter la gu**** sinon ! »