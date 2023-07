«C’est une vraie nuisance pour moi»: la société de Patrick Sébastien en faillite? Remonté, l’animateur fait une mise au point (vidéo)

Selon L’Informé, Patrick Sébastien devrait faire face à de sérieux soucis financiers, avec notamment une faillite de sa société de production.

Une information qui a très vite été démentie par l’intéressé, via les réseaux sociaux. « Je voulais faire une petite rectification. Depuis un ou deux jours, une information selon laquelle ma société aurait fait faillite et qu’elle aurait des dettes… Je voulais vous dire que c’est absolument faux. C’est une vraie nuisance pour moi de dire ça alors que c’est totalement faux », confie-t-il, avant de révéler que la société qui organisait la tournée du « Plus grand cabaret du monde » a effectivement fait faillite, mais qu’elle ne lui appartenait pas.