Le PTB demande la suspension immédiate du noyau dur de la brigade « raclette »

Deux des trois chefs – des inspecteurs principaux – de la brigade « raclette » ont pris part à la descente de la Lesse qui a viré au pugilat avec des élèves d’une école de Molenbeek en date du jeudi 1er juin 2023. La Capitale a révélé ce mardi qu’un certain Loïc considéré comme le numéro 2 de la brigade « raclette » a récemment fait l’objet d’une mesure disciplinaire relativement sévère pour avoir entre guillemets « désinformé » le chef de corps de la police de Bruxelles Ouest, Luc Ysebaert.

« Quand deux des trois dirigeants de la brigade sont impliqués dans la bagarre, et un noyau dur de 7 policiers montre qu’ils ne respectent plus l’autorité du chef de corps, il ne suffit pas juste de suspendre le numéro deux. Il devient de plus en plus clair qu’un noyau de sept policiers, dont deux chefs-meneurs, est devenu un problème grave pour le fonctionnement de la brigade. Ces policiers doivent être suspendus immédiatement. Si l’enquête confirme les faits relayés par la presse, je suis d’avis qu’ils n’ont plus leur place dans notre police », avance Dirk De Block, chef de groupe PTB au conseil communal de Molenbeek.