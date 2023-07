Le magasin Wibra des câbleries ferme déjà ses portes à Dour

Mauvaise nouvelle à Dour. Le magasin Wibra, installé au centre commercial des câbleries, va fermer ses portes.

« C’est avec regret que nous vous annonçons la fermeture de notre filiale. Nous sommes ouverts jusqu’au 29 juillet et tenons à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans nos filiales les plus proches, Mons et Estaimpuis, ou effectuez vos achats en ligne », annonce le magasin. La personne qui travaille dans le magasin dourois va être déplacée à Mons.