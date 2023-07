Découvrez les destinations de vacances de nos bourgmestres bruxellois

C’est les vacances, l’école est finie pour les francophones comme pour les néerlandophones. Et il n’y a pas que les plus jeunes qui ont besoin de vacances en cette période de l’année. Nos femmes et hommes politiques ne refusent pas de prendre quelques jours de repos. Et pour la plupart de nos bourgmestres, la période entre le 21 juillet et le 15 août est plus calme politiquement parlant et donc plus propice à troquer les chaussures de ville contre des tongs.