«Alain est manipulé par ses enfants dont l’intérêt est uniquement pécuniaire»: Hiromi Rollin se défend après la plainte des enfants d’Alain Delon, qui l’accusent de harcèlement

Mercredi 5 juillet, on apprenait via l’AFP que les enfants d’Alain Delon avaient porté plainte contre Hiromi Rollin, sa dame de compagnie, pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondances.

« Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l’enquête pour l’établir », a dit Me Christophe Ayela, en précisant qu’Alain Delon, âgé de 87 ans, s’était joint à la plainte par une déclaration écrite. Tous les détails de cette plainte sont à lire ici.