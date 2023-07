«On m’a dit que j’étais folle»: Alessandra Sublet revient sur ses adieux à la télévision, pour se tourner vers la comédie

« C’était un choix très mûri, cela faisait une petite année que je gambergeais. J’ai eu la chance pendant vingt ans de faire des émissions originales qui m’ont grisée et enrichie. J’avais fait le tour de la télé, je me disais que cela allait être difficile de faire mieux », confie Alessandra Sublet dans une interview à lire ce jeudi 13 juillet dans votre Ciné-Télé-Revue.

Et comment a réagi son entourage à tout ça ? « On m’a dit que j’étais folle, mais le truc avec moi, c’est que plus on pense que mes idées sont folles, plus c’est bon signe. Cela a été la même chose quand j’ai quitté M6 pour produire ‘C à vous’, sur France 5, qui, à l’époque, avait 45 000 téléspectateurs. Idem quand j’ai quitté France 5 pour TF1. Vous savez, tous les défis dans nos vies vont paraître fous aux yeux des autres. »