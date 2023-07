«Quand je joue, il n’y a plus de déguisement»: pourquoi Shy’m se fait-elle créditer Tamara Marthe dans la série «Cannes Confidential»?

Après la chanson, Shy’m a désiré se tourner vers la comédie. On la retrouvera bientôt dans la série « Cannes Confidential », prochainement diffusée sur TF1.

Dans le générique de la série, vous verrez Tamara Marthe, et non Shy’m. Cette distinction vient de la volonté de l’artiste : « Dans la presse, Shy’m me va très bien. De toute façon, si on ne m’appelle pas comme ça, personne ne va me reconnaître. Mais quand je joue, il n’y a plus de déguisement, plus de paillettes. C’est moi ! Et je suis complètement vulnérable dans les personnages que j’interprète. Ça me semble naturel de faire cette distinction. »