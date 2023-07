Saliha Raiss devient la nouvelle échevine de Molenbeek, elle remplace Jef Van Damme

Saliha est née et a grandi à Molenbeek, elle connaît donc bien la commune. Elle est active au sein de sa section locale depuis 12 ans et veut ouvrir des opportunités aux jeunes, ce qui est très important pour elle.

Plus tôt dans la semaine, Jef Van Damme (Vooruit) a annoncé qu’il arrêterait la politique dès le 1 er septembre pour devenir fonctionnaire dirigeant à la Commission communautaire flamande. La section locale de Vooruit a désigné sa remplaçante. Il s’agit de Saliha Raiss, actuelle conseillère communale. Elle deviendra échevine à la fin du mois d’août. Elle assumera ainsi les compétences des travaux publics, des biens communaux, de l’accueil des enfants et de l’enseignement néerlandophone au sein de la commune.

« Je suis déterminée à relever ce défi et à assumer mes responsabilités avec toute mon énergie. Grâce à cette opportunité qui m’est offerte en tant que femme néerlandophone, d’origine marocaine et habitante la commune de Molenbeek, je veux être une source d’inspiration pour toutes les femmes qui se reconnaissent en moi. J’espère pouvoir contribuer à l’égalité des chances pour tous », déclare la future échevine qui jusqu’à présent était la collaboratrice du député Fouad Ahidar au parlement bruxellois.

Saliha Raiss sera la première échevine en région bruxelloise à porter le voile. « Ce n’est pas une première en Belgique en tout cas, puisque c’est aussi le cas d’une échevine à Gand (Hafsa El-Bazioui). Mais Bruxelles, je n’en sais rien, on ne s’est pas posé cette question. Le port du foulard est un choix personnel. Pour nous, cela n’a rien à voir avec le travail qu’elle accomplira en septembre », précise Neal Raes, secrétaire de la fraction one.brussels-Vooruit, à nos confrères de La Libre. Pour rappel, le parlement bruxellois compte et a déjà compté des députées voilées avec Farida Tahar (Ecolo) et Mahinur Ozdemir (ex-cdH).

« Il n’y a rien qui interdit un mandataire public de porter un signe religieux. Un mandataire politique n’a pas le même droit de réserve qu’un fonctionnaire par rapport à la neutralité de l’état », nous souffle un membre du MR local, partenaire de majorité du PS et de Vooruit à Molenbeek. « Le fait que Saliha porte le voile ne me dérange pas car Molenbeek est une commune diversifiée. Je connais Saliha pour ses compétences et cela va au-delà de son foulard. Elle représente une grande partie de la population à Molenbeek », commente pour sa part Khadija Zamouri, conseillère communale OpenVLD dans la majorité et ancienne échevine. « Et si elle est amenée à célébrer des mariages avec son voile, ce n’est pas un problème pour moi tant qu’elle est professionnelle », ajoute Khadija Zamouri.

Poursuivre le travail

La future échevine entend également mener à bien les projets lancés par Jef Van Damme. « Nous devons garantir une mobilité sécurisée pour nos enfants et leurs parents dans notre commune. Cela implique la nécessité d’élargir les trottoirs, de créer des passages pour piétons sécurisés, d’aménager des pistes cyclables et d’améliorer la qualité du réseau de transports en commun. Le travail entrepris par Jef se poursuivra, et mon rôle consistera à aménager l’espace public pour que chaque habitant de Molenbeek se sente chez lui », ajoute Saliha Raiss.

Réactions

De son côté Jef Van Damme se réjouit de la désignation de Saliha Raiss. « Je suis très content qu’elle prenne le relais. J’ai confiance en elle pour reprendre les projets que j’ai lancé et y ajouter sa touche à elle. Je vais profiter de l’été pour la préparer au mieux sur les dossiers », ajoute Jef Van Damme.