Saliha Raiss devient la nouvelle échevine de Molenbeek, elle remplacera Jef Van Damme

Saliha est née et a grandi à Molenbeek, elle connaît donc bien la commune. Elle est active au sein de sa section locale depuis 12 ans et veut ouvrir des opportunités aux jeunes, ce qui est très important pour elle.

Plus tôt dans la semaine, Jef Van Damme a annoncé qu’il arrêterait la politique dès le 1er septembre pour devenir fonctionnaire dirigeant à la Commission communautaire flamande. La section locale de Vooruit a désigné sa remplaçante. Il s’agit de Saliha Raiss, actuelle conseillère communale. Elle deviendra échevine à la fin du mois d’août. Elle assumera ainsi les compétences des travaux publics, des biens communaux, de l’accueil des enfants et de l’enseignement néerlandophone au sein de la commune.

« Je suis déterminée à relever ce défi et à assumer mes responsabilités avec toute mon énergie. Grâce à cette opportunité qui m’est offerte en tant que femme néerlandophone, d’origine marocaine et habitante la commune de Molenbeek, je veux être une source d’inspiration pour toutes les femmes qui se reconnaissent en moi. J’espère pouvoir contribuer à l’égalité des chances pour tous », déclare la future échevine qui jusqu’à présent était la collaboratrice du député Fouad Ahidar au parlement bruxellois.

« Nous devons garantir une mobilité sécurisée pour nos enfants et leurs parents dans notre commune. Cela implique la nécessité d’élargir les trottoirs, de créer des passages pour piétons sécurisés, d’aménager des pistes cyclables et d’améliorer la qualité du réseau de transports en commun. Le travail entrepris par Jef se poursuivra, et mon rôle consistera à aménager l’espace public pour que chaque habitant de Molenbeek se sente chez lui », conclut Saliha Raiss.