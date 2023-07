UGC célèbre les 100 ans de Warner: François de Brigode se joint à la fête avec deux masterclass exceptionnelles

Pour célébrer le centenaire du mythique studio, les cinémas UGC de Brouckère et Toison d’Or proposent de revoir sur grand écran 24 chefs-d’œuvre. François de Brigode se joint à la fête en proposant deux masterclass exceptionnelles.

Cette année, l’un des plus grands studios de Hollywood fête ses cent ans d’histoire. Cent ans de cinéma. Pour commémorer comme il se doit cet événement, UGC de Brouckère et UGC Toison d’Or proposent du 15 juillet au 1er octobre 2023 une programmation exceptionnelle de 24 chefs-d’œuvre estampillés Warner Bros.

De « Inception », de Christopher Nolan, le 15 juillet, à « Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, le 1er octobre, en passant par « Casablanca », de Michael Curtiz, « Ben-Hur », de William Wyler, « La fureur de vivre », de Nicholas Ray, « La tour infernale », de John Guillermin, « Le docteur Jivago », de David Lean, « Bullit », de Peter Yates, « Superman », de Richard Donner, « Blade Runner », de Ridley Scott, « Full Metal Jacket », de Stanley Kubrick, « Les Goonies », de Richard Donner, « Un long dimanche de fiançailles », de Jean-Pierre Jeunet, etc., impossible de ne pas trouver dans la liste au moins un de vos films préférés à revoir sur grand écran, à un prix ami (8,5 euros)

Cerise sur le gâteau, ces 15 et 16 juillet, le journaliste vedette de la RTBF et passionné de cinéma François de Brigode donnera une masterclass successivement sur « Inception » et « Casablanca », vers 16 h 30. Il partagera avec vous des anecdotes sur les conditions de tournage de ces films, pour les revoir avec un œil différent. Infos : ugc.be