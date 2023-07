L’humoriste Antonio Spoto a encore frappé : il «s’attaque» cette fois-ci à la gare de Mons trop... éblouissante

Antonio Spoto a encore frappé. Après s’être attaqué au pont Capitte de La Louvière, l’humoriste se moque à présent de notre gare de Mons, édifice pour le moins… brillant !

Antonio Spoto n’en est pas à son coup d’essai. En 2020, déjà, il parodiait en vidéo les retards que connaissait la construction de la gare. Dans ce futur, en 2070, alors que des voitures volantes circulent à Mons, la gare n’est toujours pas terminée. Si depuis les travaux ont bien avancé, il tourne cette fois en dérision un phénomène apparu en même temps que le beau temps. Lorsque les rayons du soleil sont bas, ils se réfléchissent sur la gare et éblouissent les automobilistes.

Lire aussi La gare de Mons au cœur d’une parodie déjantée et futuriste (vidéo) Accidents à répétition… Dans sa vidéo, un premier intervenant explique en être à son cinquième accident de la semaine à cause de la gare de Mons. « On commence à avoir l’habitude. Il y a trois jours, je me suis crashé. Le dépanneur, complètement ébloui par la gare, n’a rien vu et s’est pris ma bagnole. »

Cliquez ici pour voir la vidéo de l’humoriste. Une gare pour le moins éblouissante. - Facebook Les Parodies d’Antonio Spoto. Témoigne ensuite un second « Montois », lui beaucoup plus en colère. Le pauvre homme a le visage complètement brûlé par ces reflets. « J’arrive à Mons. Je ne suis pas aveuglé. Je suis littéralement brûlé au troisième degré ! Trois tubes d’écran solaire que je dois mettre pour éviter ça », raconte-t-il avant de surenchérir : « Les gosses me disent « ça sent la viandelle papa ». Non, je suis en train de cramer comme un cochon ! Un mec est venu à la fenêtre, il a frappé et il m’a demandé un sandwich à la porchetta ! » Lire aussi Gare de Mons : la place Léopold est désormais accessible au public, voici à quoi elle ressemble « Je veux qu’ils soient éblouis » Vient enfin le « responsable du chantier » qui explique avoir reçu la consigne de son supérieur. « Mon chef m’a dit « quand les gens arrivent à la gare, je veux qu’ils soient éblouis ». J’ai pris sa phrase au pied de la lettre », confie-t-il. Quand le faux journaliste lui demande ensuite quand aura lieu l’inauguration de la gare : « 2015, c’est ce qui est prévu, 2015 et des broutilles. » L’homme en est à son cinquième accident. - Facebook Les Parodies d’Antonio Spoto.