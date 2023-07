Une personne armée d’un fusil de chasse interceptée à Anderlecht!

Le samedi 8 juillet, la zone de police a reçu un appel inquiétant concernant la présence d’un homme armé dans les environs de la Place Lemmens à Anderlecht. Grâce à une réaction rapide et efficace, la brigade cycliste VITES et le Special Response Unit ont réussi à intercepter la personne.

L’individu a été privé de liberté, emmené au commissariat pour audition et relaxé après audition.

La zone de police insiste sur l’importance de signaler les situations suspectes et remercie les habitants d’Anderlecht de leur vigilance. La coopération entre la population et la police est essentielle pour garantir la sécurité et l’ordre public.