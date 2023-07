Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Festival « Bruxellons ! » fête déjà ses 25 ans. Cet évènement, créé en 1999, présente chaque année au Château du Karreveld à Molenbeek plusieurs performances de théâtre, des concerts, one-man shows, des spectacles de cabarets et même de magie. Le Festival « Bruxellons ! » a pour ambition de « présenter toute la diversité des arts de la scène belge francophone et d’introduire en Belgique les ‘musicals’. » Et en effet, il est aujourd’hui peut-être encore plus connu grâce aux différentes comédies musicales qu’il présente chaque année. Nous pouvons citer la toute première « La Mélodie du Bonheur » en 2015, « My Fair Lady » en 2019 sans oublier le dernier en date « Elisabeth » en 2022.