Nuisances des avions: six associations critiquent la méthode du cabinet Gilkinet

Pour AWACSS, Piste 01, ça suffit; Trop de bruit BW, l’UBCNA, Wake Up Kraainem, et Actie Oostrand, la «responsabilité de toute inaction repose uniquement sur la très mauvaise manière de travailler du cabinet Gilkinet qui se tait dans toutes les langues depuis trois ans».

«Les Etats-Généraux n’ont pas été bien organisés par le cabinet Gilkinet: pas de PV des réunions, pas de listes des participants, pas d’ordre du jour, aucun Règlement d’Ordre Intérieur et surtout un document final qui a été publié hier à l’insu de tout le monde, document de synthèse qui n’a pas été soumis aux états généraux et qui n’a pas fait l’objet de la moindre discussion ni de la moindre approbation ni lecture ni relecture», ont dénoncé mercredi ces associations.

Dans un communiqué, ces associations ont estimé qu’une solution durable pour les litiges liés aux survols autour de Bruxelles-National pourrait s’articuler sur les idées suivantes défendues par les autorités communales et régionales, les riverains, les associations et les personnes survolées: une norme de vent claire, légale et conforme aux définitions ICAO reposant sur l’utilisation des pistes 25 droite et gauche tant que la composante de vent arrière ne dépasse pas la vitesse moyenne effective de 7 nœuds sur ces pistes; une norme réduite pour les pistes 01, 07, 19 avec une limite de vent arrière de maximum 3 nœuds; limitation des décollages sur la courte piste 19 aux avions Light et Medium.

Autres demandes: un même équipement de guidage à l’atterrissage des avions sur toutes les pistes; une flotte aérienne à Bruxelles-National «nettoyée», surtout pour les avions cargos et des intégrateurs de fret express. Le niveau individuel de bruit des avions (inchangé depuis 2009) doit être diminué à 3.0 sur la procédure du Canal de nuit, à 6.0 pour la nuit, à 9.0 en matinée et en soirée et à 12.0 en journée. Le contrôle de toutes les opérations aéronautiques doit être assuré uniquement par le SPF Mobilité. Le trafic doit être réparti sur chaque piste en fonction des balises et points de sortie des avions en tendant à un équilibre 50/50 de répartition équitable et équilibrée entre les virages gauches et droits.