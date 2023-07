«Je ne garantis pas que vous me reverrez sur une autre chaîne»: Laurent Ruquier annonce son départ de France 2, dénonçant la réduction de ses émissions «d’année en année»

Et de poursuivre : « J’aurais pu continuer à présenter tranquillement les Enfants de la télé mais j’ai encore d’autres envies, d’autres ambitions et je constate hélas d’année en année la réduction de mes émissions, puisque j’ai encore appris - Seulement fin juin ! - qu’il n’y aurait plus de prime des Grosses Têtes ou des Enfants de la télé la saison prochaine. C’est le dernier signe qui m’a confirmé qu’il était temps de réfléchir à d’autres horizons. »

L’information avait déjà été annoncée par quelques médias, avant que l’intéressé ne révèle que rien n’était fait. Voilà que Laurent Ruquier confirme son départ de France Télévisions, où il officiait depuis 23 ans. « J’ai décidé de quitter France 2 », écrit-il sur Instagram, avant de remercier ses équipes, mais pas que : « Je tiens surtout à remercier les téléspectateurs pour leur confiance et fidélité, sans cesse renouvelée. Cette confiance, depuis trois saisons, je ne l’ai plus de la part de la direction de France 2. C’est dommage mais c’est ainsi. »

Laurent Ruquier devrait rejoindre TF1 selon Le Parisien, mais rien n’a encore été confirmé. Lui-même ne semble pas certain, comme il l’explique dans un second message : « Au moment où j’écris ces mots, je ne peux pas vous garantir que vous me retrouverez sur une autre chaîne à la rentrée. Les délais sont courts pour figurer dans les grilles de programme de septembre déjà prêtes pour la plus part. Peu importe, j’ai tellement été gâté déjà. Je pense surtout aux équipes de Philippe Thuillier qui m’ont entouré ces dernières années et qui j’espère retrouveront vite de nouveaux projets. En attendant, j’aurais la joie de vous retrouver dès fin août sur RTL pour ma neuvième saison des Grosses Têtes et ce sera pour mon grand plaisir, avec toujours la même motivation. Je vous dis donc à très bientôt. »