169 avions survolant Woluwe-Saint-Lambert ont violé les normes de bruit régionales en 2023

Les données communiquées à la commune par Bruxelles Environnement montrent que les avions survolant la commune par la route dite du « virage gauche » sont en augmentation par rapport à l’année passée (11.479 avions entre janvier et mai 2023 contre 10.512 avions à la même période en 2022). En outre, 169 avions violent les normes de bruit régionales fixées dans l’arrêté « Gosuin » d’après les données mesurées par le sonomètre placé rue de la Charrette à Woluwe-Saint-Lambert.

Entre 6h et 7h

Encore plus interpellant, ces violations sont à plus de 99 % constatées entre 6 et 7h du matin. Rien qu’au mois de mai 2023, 67 avions représentant 37,6 % des avions survolant la commune entre 6 et 7h du matin violaient les normes en vigueur. Il s’agit d’une augmentation des violations de plus de 5 % par rapport à 2022. Et la commune ne dispose pas encore des chiffres pour juin et juillet.

Concrètement, lors de la période estivale, c’est un avion toutes les 5 minutes qui, dès 6h du matin, survole et réveille les habitants de Woluwe-Saint-Lambert et ceux des autres communes bruxelloises survolées comme Evere et Woluwe-Saint-Pierre.

Le Collège des bourgmestre et échevins déplore tout particulièrement le nombre significatif de violations des normes de bruit entre 6 et 7h du matin (allant de 10,6 % à 37,9 % selon les mois) et l’augmentation du nombre d’avions survolant la commune qui se rapproche progressivement du nombre d’avions d’avant la pandémie. Plus de 30.000 avions en 2022 contre moins de 20.000 en 2021.

Le Collège des bourgmestre et échevins insiste auprès du ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Écolo) « qu’il ordonne à son administration de poursuivre les compagnies aériennes dont les violations constatées par le sonomètre de la rue de la Charrette sont constitutives d’infractions à l’arrêté Gosuin »

Il réclame aussi, entre autres, que tout survol au départ de l’aéroport de Bruxelles entre 22h et 7h soit interdit.

Une pétition lancée par la commune a déjà récolté plus de 2400 signatures d’habitants de la commune.

Gilkinet visé

Pour rappel, ce mercredi, six associations, principalement de la périphérie est de l’aéroport national de Zaventem, ont critiqué mercredi la voie empruntée par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet pour organiser les états-généraux consacrés à la gestion des nuisances de l’aéroport. Pour AWACSS, Piste 01, ça suffit ; Trop de bruit BW, l’UBCNA, Wake Up Kraainem, et Actie Oostrand, la « responsabilité de toute inaction repose uniquement sur la très mauvaise manière de travailler du cabinet Gilkinet qui se tait dans toutes les langues depuis trois ans ».