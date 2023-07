La place Meiser de demain…

L’idée du réaménagement consiste à simplifier et sécuriser la circulation pour tous les usagers de cette place emblématique. Mais aussi de créer un véritable espace public vert et agréable.

Du nom d’un général devenu bourgmestre

Le projet est mené par la Région bruxelloise. Sa ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt, entend « transformer ce rond-point inefficace, dangereux et invivable en une place agréable et verte pour les riverains avec un carrefour à la fois plus fluide et plus sûr pour tous les modes. »