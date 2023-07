La Grand-Place transformée en poubelle à ciel ouvert?

La Grand-Place, l’Hôtel de Ville, ses petites ruelles, les galeries du Roi et de la Reine, la rue de l’Écuyer, la Bourse, l’Amigo, la place Agora, la rue des Pittas… La zone Unesco accueille de nombreux touristes qui aiment à s’y promener, s’y restaurer et y prendre des photos. Bientôt, les souvenirs et clichés risquent d’être ternis par des amoncellements de sacs-poubelles. « Depuis plusieurs jours, tous les commerçants de la zone Grand Place Unesco reçoivent des appels de Bruxelles-Propreté signalant que les sacs-poubelles ne seront plus relevés quotidiennement mais seulement deux jours par semaine. Et les cartons, une fois par semaine au lieu de chaque jour », alerte Antoine Akayyan, président de l’association des commerçants et des habitants Renouveau du quartier Grand-Place. « C’est très inquiétant car beaucoup de commerces Horeca occupent des petites surfaces où il est impossible de stocker des poubelles. Sans parler des problèmes d’hygiène et d’odeur que cela posera ave l’Afsca. Nous avons des contrats stipulant un passage quotidien de Bruxelles-Propreté et l’agence régionale est tenue de les respecter. Si ce n’est le cas, avec les habitants, nous irons jusqu’au conseil d’Etat pour s’opposer à cette décision qui serait très préjudiciable pour l’image, au propre comme au figuré, de Bruxelles. »

Un tri vraiment… sélectif

Bruxelles-Propreté, dépendant du ministre Maron (Ecolo), confirme l’information. Tout en la nuançant. « Dans la zone Unesco, on va continuer à passer au même rythme qu’avant mais on ne ramassera plus systématiquement les poubelles », précise Adel Lassouli, son responsable presse. « Si certains commerces ont effectivement signé des contrats commerciaux pour un passage quotidien, d’autres ne l’ont fait que pour 2 à 3 passages par semaine et certains n’ont même pas de contrat. On va désormais se tenir strictement à chaque contrat pour chaque commerce. À bord des camions de ramassage, on dispose d’un système informatisé qui distingue, pour chaque numéro de rue, le type de contrat. »