Tunnels bruxellois: rien ne va plus!

Comme chaque année, lors des congés d’été, Bruxelles Mobilité profite de la période des vacances scolaires, un peu plus calme au niveau du trafic, pour réaliser plusieurs grands chantiers de maintien et d’amélioration des infrastructures. À cela s’ajoutent des chantiers déjà entamés ou de sécurisation. C’est notamment le cas pour les deux tunnels de l’avenue Louise, à hauteur de Bailli et de Vleurgat. Après une fermeture du tube vers La Cambre, c’est à celui allant vers Stéphanie d’être fermé à partir du 21 juillet pour y poser des étançonnements (afin de renforcer la toiture depuis l’intérieur). Pour la rentrée scolaire, ces deux tunnels rouvriront, mais uniquement sur une bande dans chaque sens (à cause des étançons). Les travaux s’y poursuivront, mais uniquement de nuit (de 22h à 6h des dimanches aux jeudis).

Les tunnels Tervuren (en dessous de Montgomery) et Woluwe (devant le Woluwe Shopping) sont fermés à la circulation depuis le 1er juillet et le resteront jusqu’au 27 août. Au programme : enlèvement de l’amiante, réparation des dégradations du béton des plafonds et protection antirouille.