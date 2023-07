La place Van Meenen rendue aux piétons

Aucun impact sur le marché du lundi

En chassant la voiture de la place Van Meenen, les autorités communales entendent la rendre aux habitants et amoureux de cet espace patrimonial. « Cette place va accroitre son rôle de cohésion sociale dans le quartier. Habitants, promeneurs et autres visiteurs y musarderont davantage d’autant que des bancs et chaises y seront installés », précise Jean Spinette. « Chacun pourra s’y détendre, au milieu des arbres, et admirer notre exceptionnel Hôtel de Ville. »