L’État belge condamné à réduire la surpopulation carcérale à la prison de Mons

Le tribunal condamne également l’État belge à mettre un terme à la surpopulation carcérale à Mons endéans les cinq ans et à mettre un terme aux « traitements inhumains et dégradants présents à Mons » dans un délai de six mois, sous peine d’astreintes.

Dans un jugement prononcé le 22 juin dernier, l’État belge a été condamné par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, à réduire le taux de surpopulation carcérale à la prison de Mons « à maximum 110 % dans un délai de six mois sous peine d’astreinte de 2.000 euros par jour et par détenu excédant la capacité maximale de la prison de Mons ».

Un arrêté

Cette décision de justice a été évoquée mercredi en commission de la Justice de la Chambre par la députée d’opposition Vanessa Matz (Les Engagés) à l’occasion du vote du quatrième volet du projet de loi « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme ».