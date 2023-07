Kasper Dolberg, le nouvel attaquant d’Anderlecht, a déjà conquis son coach Brian Riemer : « Pour être honnête, on a un joueur qui est au-dessus de notre standing actuel »

« Pour être honnête, on a un joueur qui est au-dessus de notre standing actuel », nous confie Brian Riemer, le coach anderlechtois. « Un Kasper Dolberg à son meilleur niveau devrait jouer dans l’un des trois plus grands championnats d’Europe. Tant mieux pour nous. On doit profiter de l’aubaine. Je le connais bien et c’est quelqu’un d’exceptionnel. Vous allez le découvrir par vous-même durant la saison. Il est prêt à tout pour l’équipe et le club. »

Lire aussi Brian Riemer, coach d’Anderlecht : « Le mercato, ce n’est pas comme aller au supermarché »

Pour Brian Riemer, l’ancien attaquant de Nice dispose de qualités qui vont faire énormément de bien au Sporting. « Techniquement, il est très fort et pourra nous aider dans la construction du jeu. Il a été formé à l’Ajax et c’est un style de jeu similaire au nôtre. Pareil avec la sélection du Danemark. Il ne part pas de zéro. On gagne du temps avec lui. Il est également explosif sur les premiers mètres et il fera mal aux défenseurs adverses. Et puis, quand il est à son top, c’est un finisseur hors pair dans le rectangle. On l’a vu à l’Ajax ou lors de sa première saison à Nice. »